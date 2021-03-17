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Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти

17 марта 2021 15:42
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Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти

Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.

По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента, пишет РИА Новости.

"Известия" напоминают, что ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. В них предложено увеличить коэффициенты сбора на специальную технику в два — четыре раза.

В Минсельхозе сообщили изданию, что проект изменений и его финансово-экономическое обоснование не поступали в ведомство. При этом в министерстве отметили, что к ним обращаются отраслевые союзы и ассоциации, заявляющие, что принятие этого документа может привести к росту стоимости сельскохозяйственной техники.

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