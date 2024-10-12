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Цены на молоко в России за год выросли на 12%

12 октября 2024 10:34
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цены на молоко в России за год выросли на 12%

Цены на молоко в магазинах России с начала года выросли на 12%. В то же время его потребление достигло максимума за последние 28 лет, рассказали URA.RU эксперты. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в своем выступлении на «правительственном часе» в Совете Федерации признала недостаточную самообеспеченность этим продуктом и отметила увеличение производства сырого молока. По словам аналитиков, влияет на стоимость еще и «обеление» рынка от фальсификата и контрафакта. 

В магазинах покупатели наблюдают повышение цен на молочную продукцию. Это даже привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. ФАС заявила, что они проанализируют ценообразование на социально значимые продукты, куда входит и молоко, в 14 федеральных торговых сетях.

В «Руспродсоюзе» URA.RU подтвердили повышение цен на этот товар. По данным заместителя председателя правления ассоциации Дмитрия Леонова, средняя стоимость пастеризованного молока в рознице сегодня составляет около 82,3 рубля за кг. Это на 12,2% выше прошлогодних цен. А цена стерилизованного поднялась на 12,7%. Купить такое молоко можно в среднем за 104,4 рубля за кг.

Правительство нашло способы повлиять на стоимость социально важных товаров. Минсельхоз уделяет особое внимание повышению производства молока и мерам поддержки предприятий, так как продукт входит в список базовых, объяснил экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «Это продукт первой необходимости, такой же как хлеб, курица, крупы. К сожалению, для потребителей, если цены на продукты растут, то на молоко они взлетают еще более шустро», — объясняет собеседник агентства.

Иногда сложно вспомнить примеры падения цен после скачка, но такое случается. Весной прошлого года случилось резкое снижение закупочных цен на сырое молоко на 15-20%, напоминает председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая. И ценники в магазинах падали ниже 30 рублей за кг.

«Сегодня, наоборот, цены на молоко растут, и что характерно, спрос на него также повышается. Средняя цена за 1 кг сырого молока достигает 50 рублей, а сливочного масла — превышает 900 рублей. Такая ситуация связана с несколькими факторами.

Во-первых, это неполная обеспеченность потребностей рынка собственным производством молока. Во-вторых, происходит «обеление» рынка от фальсификата и контрафакта, в которых использованы дешевые немолочные заменители. Что ведет к росту потребности в молочных компонентах», — считает Людмила Маницкая. 

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