Цены на мобильные тарифы могут повыситься

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В настоящий момент Минцифры России готовит новую методику расчетов платы, которая исключает скидку на пользование спектром 4G как перспективной технологии. По мнению экспертов, из-за этого цены на тарифы могут увеличиться.

По данным источника Известий на рынке связи, в 2024 году плата сотовых операторов за пользование всем радиочастотным спектром может вырасти вдвое. Рост платы может произойти в случае, если Минцифры утвердит новую методику расчета. В настоящий момент операторы связи оплачивают использование 4G с большой скидкой, поскольку ранее спектр был определен как перспективная технология.

При этом о планируемом повышении цен сообщили и источники

из госорганов. Предполагается, что изменения позволят привлечь в бюджет до 20 млрд рублей, которые пойдут в том числе на подключение к интернету небольших населенных пунктов. В настоящий момент операторы связи приносят бюджету 15–17 млрд рублей.

Согласно экспертам, плата за спектр складывается из суммы стоимости использования полос частот, при этом цена каждой умножается на понижающий или повышающий коэффициент. При исключении понижающего коэффициента для спектра 4G, он может стать таким же дорогостоящим, как и полосы 2G и 3G.

Пересмотр методики расчета в самом деле может сказаться на повышении абонентской платы, согласился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Тем не менее, в настоящий момент достаточно трудно дать оценку, поскольку информация неполная. В результате идея, действительно, выглядит противоречивой и несогласованной с рыночными тенденциями в отрасли. Перерасчет 4G оптимальнее всего проводить в условиях развития 5G. Но полноценный ввод данного спектра не запланирован в ближайшем будущем. Основной упор сделан именно на развитии 4G, новые базовые станции относятся к LTE», – пояснил депутат.

В настоящий момент отрасль связи турбулентна, отметил Антон Немкин. «На данный момент отечественный производитель пока не может удовлетворить весь спрос на базовые станции, при этом существует ограничение на зарубежные технологии. Помимо прочего, за последние годы увеличился спрос на услуги связи в результате масштабной цифровизации общества. Для его обеспечения необходимы инвестиции в инфраструктуру для повышения устойчивости сети и недопущения сбоев, подобных сбою МТС на юге России. Подобные факторы, действительно, ограничивают развитие сетей и негативно сказываются на потребителях. Уже сейчас можно заметить рост цен на тарифы, который объясняется ростом внутренних издержек операторов», – напомнил депутат.

Поэтому при регуляторных изменениях необходимо анализировать их последствия для граждан, считает эксперт. «Например, если есть необходимость перерасчета, то нужно предусмотреть послабления в других требованиях, чтобы итоговая нагрузка как на операторов,

так и на потребителей не возросла сразу на несколько значений. В любом случае, необходимо дождаться позиции ведомства. Напомню, что Минцифры не так давно уже изменяла методику перерасчета, поэтому не исключено, что подобная информация – домыслы», – заключил парламентарий.