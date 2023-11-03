Цены на мобильные тарифы могут повыситься

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +5, +7°С.
4 ноября в Самарской области без осадков, до +9°С
Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил чрезвычайную важность праздника народного единения.
Дмитрий Азаров вручил награды защитникам Отечества и людям, которые внесли вклад в развитие Самарской области
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.
Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
Активисты «Молодой Гвардии» поддержали добрую инициативу, откликнулись на просьбу жителей Красноярского района и провели уборку на старинном кладбище.
Волонтеры «Единой России» привели в порядок захоронения героев труда в посёлке Волжском
Цель конкурса - повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии.
В Самаре определены лучшие по профессии среди электромонтеров «Т Плюс»
Миссия амбассадоров – информировать молодёжь Самарской области о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах.
«Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты»: молодые самарцы в числе победителей
Наилучшие пожелания посетители офисов компании получили от героя Теплослава вместе с шариками в цветах флага России.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем народного единства
Более 50 произведений живописи, графики, скульптуры создавались в течение двух лет специально для этого проекта.
В Центре труда и отдыха «Станкозавод» в Самаре открывается выставка «Всякие сказки»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.17
-0.11
EUR 99
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Цены на мобильные тарифы могут повыситься

3 ноября 2023 13:14
220
Цены на мобильные тарифы могут повыситься

В настоящий момент Минцифры России готовит новую методику расчетов платы, которая исключает скидку на пользование спектром 4G как перспективной технологии. По мнению экспертов, из-за этого цены на тарифы могут увеличиться.

        По данным источника Известий на рынке связи, в 2024 году плата сотовых операторов за пользование всем радиочастотным спектром может вырасти вдвое.  Рост платы может произойти в случае, если Минцифры утвердит новую методику расчета. В настоящий момент операторы связи оплачивают использование 4G с большой скидкой, поскольку ранее спектр был определен как перспективная технология.

        При этом о планируемом повышении цен сообщили и источники

из госорганов. Предполагается, что изменения позволят привлечь в бюджет до 20 млрд рублей, которые пойдут в том числе на подключение к интернету небольших населенных пунктов. В настоящий момент операторы связи приносят бюджету 15–17 млрд рублей.

        Согласно экспертам, плата за спектр складывается из суммы стоимости использования полос частот, при этом цена каждой умножается на понижающий или повышающий коэффициент. При исключении понижающего коэффициента для спектра 4G, он может стать таким же дорогостоящим, как и полосы 2G и 3G.

        Пересмотр методики расчета в самом деле может сказаться на повышении абонентской платы, согласился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Тем не менее, в настоящий момент достаточно трудно дать оценку, поскольку информация неполная. В результате идея, действительно, выглядит противоречивой и несогласованной с рыночными тенденциями в отрасли. Перерасчет 4G оптимальнее всего проводить в условиях развития 5G. Но полноценный ввод данного спектра не запланирован в ближайшем будущем. Основной упор сделан именно на развитии 4G, новые базовые станции относятся к LTE», – пояснил депутат.

В настоящий момент отрасль связи турбулентна, отметил Антон Немкин. «На данный момент отечественный производитель пока не может удовлетворить весь спрос на базовые станции, при этом существует ограничение на зарубежные технологии. Помимо прочего, за последние годы увеличился спрос на услуги связи в результате масштабной цифровизации общества. Для его обеспечения необходимы инвестиции в инфраструктуру для повышения устойчивости сети и недопущения сбоев, подобных сбою МТС на юге России. Подобные факторы, действительно, ограничивают развитие сетей и негативно сказываются на потребителях. Уже сейчас можно заметить рост цен на тарифы, который объясняется ростом внутренних издержек операторов», – напомнил депутат.

        Поэтому при регуляторных изменениях необходимо анализировать их последствия для граждан, считает эксперт. «Например, если есть необходимость перерасчета, то нужно предусмотреть послабления в других требованиях, чтобы итоговая нагрузка как на операторов,

так и на потребителей не возросла сразу на несколько значений. В любом случае, необходимо дождаться позиции ведомства. Напомню, что Минцифры не так давно уже изменяла методику перерасчета, поэтому не исключено, что подобная информация – домыслы», – заключил парламентарий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
3 ноября 2023  10:40
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
239
Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
2 ноября 2023  20:49
Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
442
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
385
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
367
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
762
Весь список