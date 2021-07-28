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Цены на кофе в августе могут вырасти на 10-12 процентов, рассказали "Коммерсанту" в одной из торговых сетей. Ретейлер, получил уведомление об этом от поставщиков продукции.

Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

В другой сети магазинов подтвердили газете информацию о возможном росте цен на кофе в пределах десяти процентов, пояснив, что пока уведомления находятся на рассмотрении.

Сообщается так же, что поставщики ссылаются на подорожание упаковки и логистики.