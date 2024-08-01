Цены на бензин потребовали вмешательства властей

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Чтобы предотвратить резкий рост цен на бензин, власти возвращаются к запрету на его экспорт в августе. Более того, эта мера может распространиться также на сентябрь и октябрь. Почему бензин начал дорожать в июле, и удастся ли остановить рост цен осенью?

С начала июня оптовые цены на АИ-95 выросли более чем на 40%, и на протяжении недели достигали почти 75 тыс. руб. за тонну. Это сопоставимо с кризисным сентябрем 2023 года, пишет Взгляд.

Такой рост в оптовом звене начал влиять и на цены в рознице. Однако власти держат вопрос стоимости бензина под контролем, поэтому цены на заправках растут умеренно, не выходя за пределы общей инфляции. Так, по данным Росстата, с начала года розничные цены на бензин выросли на 4,7%, но в июле темпы роста увеличились.

«По 95-му бензину действительно в последние несколько недель, в июле, произошел всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить, цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы», – заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Временный всплеск цен, по его словам, – нормальная ситуация для этого времени года. Но теперь, как уверяет Сорокин, ситуация с ценами на АЗС «абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется».

Главная мера, которую предпринимают власти, – это запрет на экспорт бензина. Он был введен с 1 мая, однако в июне и июле был отменен. Но теперь правительство приняло решение не отменять запрет на экспорт в августе, и продлить запрет еще и на сентябрь-октябрь 2024 года. «Мы хотим избежать любых проблем в осенние месяцы», – объяснил Сорокин.

«Одной из основных причин резкого роста цен в опте, а затем и в рознице стало преждевременное разрешение на экспорт бензина в июне-июле, которое наложилось на сезон повышенного спроса и все еще незавершенные ремонты НПЗ после инцидентов в первом квартале», – считает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».