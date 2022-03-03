Цены на авиабилеты из России в зарубежные города теперь будут обновляться ежедневно

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Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Там пояснили, что Международная ассоциация воздушного транспорта из-за резкого ослабления рубля перешла на ежедневное обновление внутреннего курса. В первую очередь, будет меняться стоимость билетов на рейсы международных авиакомпаний, все еще выполняющих рейсы в нашу страну.

По внутрироссийским направлениям влияние курса рубля на себестоимость тоже существенное, так как расходы по содержанию и обслуживанию парка самолетов преимущественно номинированы в валюте, передает Радио Маяк.

Себестоимость внутренней авиаперевозки вырастет примерно на 850 рублей на одного пассажира только за счет обвала рубля. У перевозчиков сейчас просто нет других способов восполнять выпадающие доходы, кроме повышения цен на внутреннем рынке", – добавили в АТОР