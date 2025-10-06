Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
6 октября 2025 13:54
68
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex в понедельник утром достигла исторического максимума, составив 3949 долларов за тройскую унцию.

На 5:02 мск цена декабрьского фьючерса на драгоценный металл выросла на 0,97%, до 3950 долларов за унцию. На 5:12 мск стоимость золота составила 3947,4 доллара за тройскую унцию.

Ранее стало известно, что 3 октября цены на золото начали снижаться после того, как установили 2 октября 2025 года новый рекорд. В ходе торгов цена декабрьского фьючерса достигала 3923,3 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом, пишет Смотрим. 

В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
