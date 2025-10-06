Цена на золото вновь побила рекорд

68

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex в понедельник утром достигла исторического максимума, составив 3949 долларов за тройскую унцию.

На 5:02 мск цена декабрьского фьючерса на драгоценный металл выросла на 0,97%, до 3950 долларов за унцию. На 5:12 мск стоимость золота составила 3947,4 доллара за тройскую унцию.

Ранее стало известно, что 3 октября цены на золото начали снижаться после того, как установили 2 октября 2025 года новый рекорд. В ходе торгов цена декабрьского фьючерса достигала 3923,3 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом, пишет Смотрим.