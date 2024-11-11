Цена на красную икру пробила психологический потолок

Я нашел ошибку
Главные новости:
"ВАРМСУ — это объединяющая сила, связывающая любой муниципалитет России с федеральным и региональным уровнями власти для решения задач ради человека и рядом с человеком".
ВАРМСУ стала опорой для развития российских муниципалитетов
Особое внимание было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.
Более 900 нарушений выявили сотрудники ГАИ СО за минувшие выходные
На конкурсе Максим Сударев исполнил арии из опер Р. Леонкавалло «Паяцы», Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», произведение Г. Свиридова «Богоматерь в городе».
САТОБ: Максим Сударев стал обладателем третьей премии  Международной лаборатории
Баян объединяет представителей самых разных жанров и возрастов.
В Москве грандиозным Гала-концертом завершился II Всероссийский фестиваль «Душа баяна»
Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений.
Питание - одна из важных составляющих ответственного отношения к здоровью
В этой категории соревновались 93 спортсмена из 44 стран.
Тольяттинец Алексей Гребнев выиграл первенство мира по шахматам среди юношей до 18 лет
Сегодня, 11 ноября, в нашей стране отмечается День экономиста.
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов с профессиональным праздником
В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта
В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.83
-0.24
EUR 105.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы «Читать кино»
В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Цена на красную икру пробила психологический потолок

11 ноября 2024 13:09
144
Цена на красную икру пробила психологический потолок

Стоимость одного килограмма деликатеса перешагнула за 10 тысяч рублей.

В этом году рыбаки выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м. Объемы заготовленной икры тоже сократились, что сказалось на ее цене. Сегодня в магазине килограмм деликатеса предлагают за 10 тысяч рублей. Это психологический потолок цены на продукт. Таким мнением поделился исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин. Хватит ли россиянам икры и красной рыбы, разбиралась «Парламентская газета».
Суммарный вылов в России рыб лососевых пород в 2023 году составлял 600 тысяч тонн. В этом году рыбы было мало и ее выловили лишь 230 тысяч тонн. Соответственно, и красной икры было заготовлено в разы меньше, рассказал «Парламентской газете» исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин.

По словам эксперта, почти в два раза увеличились цены на горбушу и красную икру. Специалисты ждали, как скоро рыбный деликатес пробьет психологический потолок стоимости в 10 тысяч рублей за килограмм.

«Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было, — отметил Фомин. — Ажиотаж случается обычно перед Новым годом. Все хотят поставить на стол что-то вкусненькое. И 50 граммов раз в году можно купить за любые деньги».

Но по прогнозам экспертов рынка, на 10 тысячах за килограмм стоимость продукта не остановится.

«Пока трудно сказать, что будет с ценами, — пояснил Фомин. — Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну».


Между тем, по словам участников рынка, красная икра (а заодно и сам лосось) могут еще поднабрать в цене к Новому году. Так, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева рассказала в разговоре с «Парламентской газетой», что в этом году в стране резко сократились объемы вылова дикого лосося.


«В прошлом году на Камчатку пришло 609 тысяч единиц лосося, — отметила сенатор. — А в этом — только 200 тысяч. Конечно, этого очень и очень мало. И, конечно, с икрой будут проблемы».

Глава Рыбного союза Александр Панин, в свою очередь, отметил, что для вылова лосося вообще свойственна цикличность, и периоды, когда рыба по каким-то причинам не приходит в места промысла, случаются.

«Ситуация не уникальная, — подчеркнул глава объединения. — При этом давайте не забывать, что у нас еще накопились переходящие остатки с прошлого года, который был вообще рекордным по вылову за последние тридцать лет. Поэтому ни о каком дефиците говорить не приходится».

По словам Людмилы Талабаевой и Александра Панина, и икра, и лосось действительно подорожают к Новому году — но, скорее всего, не более чем на 15 процентов и в основном из-за избыточного ажиотажного спроса.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
11 ноября 2024  11:21
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
322
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
11 ноября 2024  11:17
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
204
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
10 ноября 2024  11:11
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
1175
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
8 ноября 2024  12:54
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
758
В Самаре прошел в 14-ый раз Парад Памяти
8 ноября 2024  10:33
В Самаре в 14-ый раз прошел Парад Памяти
527
Весь список