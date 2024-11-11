Цена на красную икру пробила психологический потолок

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Стоимость одного килограмма деликатеса перешагнула за 10 тысяч рублей.



В этом году рыбаки выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м. Объемы заготовленной икры тоже сократились, что сказалось на ее цене. Сегодня в магазине килограмм деликатеса предлагают за 10 тысяч рублей. Это психологический потолок цены на продукт. Таким мнением поделился исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин. Хватит ли россиянам икры и красной рыбы, разбиралась «Парламентская газета».

Суммарный вылов в России рыб лососевых пород в 2023 году составлял 600 тысяч тонн. В этом году рыбы было мало и ее выловили лишь 230 тысяч тонн. Соответственно, и красной икры было заготовлено в разы меньше, рассказал «Парламентской газете» исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин.

По словам эксперта, почти в два раза увеличились цены на горбушу и красную икру. Специалисты ждали, как скоро рыбный деликатес пробьет психологический потолок стоимости в 10 тысяч рублей за килограмм.

«Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было, — отметил Фомин. — Ажиотаж случается обычно перед Новым годом. Все хотят поставить на стол что-то вкусненькое. И 50 граммов раз в году можно купить за любые деньги».

Но по прогнозам экспертов рынка, на 10 тысячах за килограмм стоимость продукта не остановится.

«Пока трудно сказать, что будет с ценами, — пояснил Фомин. — Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну».



Между тем, по словам участников рынка, красная икра (а заодно и сам лосось) могут еще поднабрать в цене к Новому году. Так, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева рассказала в разговоре с «Парламентской газетой», что в этом году в стране резко сократились объемы вылова дикого лосося.



«В прошлом году на Камчатку пришло 609 тысяч единиц лосося, — отметила сенатор. — А в этом — только 200 тысяч. Конечно, этого очень и очень мало. И, конечно, с икрой будут проблемы».

Глава Рыбного союза Александр Панин, в свою очередь, отметил, что для вылова лосося вообще свойственна цикличность, и периоды, когда рыба по каким-то причинам не приходит в места промысла, случаются.

«Ситуация не уникальная, — подчеркнул глава объединения. — При этом давайте не забывать, что у нас еще накопились переходящие остатки с прошлого года, который был вообще рекордным по вылову за последние тридцать лет. Поэтому ни о каком дефиците говорить не приходится».

По словам Людмилы Талабаевой и Александра Панина, и икра, и лосось действительно подорожают к Новому году — но, скорее всего, не более чем на 15 процентов и в основном из-за избыточного ажиотажного спроса.