Цена биткоина снизилась до $35,44 тыс. впервые с июля 2021 года

57

Цена биткоина в ночь на субботу, 22 января, падала до $35,440.45 впервые с июля прошлого года. Сейчас она остановилась на отметке $36,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance по состоянию на 08:00 мск.

При этом на бирже CoinDesk стоимость криптовалюты снижалась до $35,501.07.

Накануне, 21 января, сообщалось, что цена биткоина в ходе торговой сессии снизилась до $37,95 тыс. впервые с августа 2021 года. Так, на 15:45 мск курс биткоина падал более чем на 10%.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский 10 января заявил, что ситуация для покупателей биткоина складывается плохо: котировки нацелены на уровень в $30 тыс. По его словам, поиск новостных причин на криптовалютном рынке — это пустая трата времени, пишут "Известия".