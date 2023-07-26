Я нашел ошибку
Главные новости:
Причины ее смерти не раскрываются.
Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет
В следующем матче "Крылья Советов" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" проиграли "Балтике" в стартовом матче Кубка России - 2:3
Тема предстоящей экскурсии – "Модерн в Самаре".
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин»
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +33, +35°С.
27 июля в Самарской области переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
Произошло столкновение двух грузовых автомобилей  марок Hyundai и Kamaz.
Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельного ДТП в районе Курумоча
Цена бензина на бирже в РФ снижается второй день подряд
Цена бензина на бирже в РФ снижается второй день подряд
Сотрудники Госавтоинспекции призвали всех присутствующих к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, пожелав добрых и безопасных дорог.
Сотрудники Госавтоинспекции СО на форуме «iВолга 2023» провели краш-курс по безопасности дорожного движения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.4
EUR 99.69
-0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Цена бензина на бирже в РФ снижается второй день подряд

26 июля 2023 19:18
169
Цена бензина на бирже в РФ снижается второй день подряд

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТС) снизилась второй торговый день подряд после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака и Минэнерго, согласно данным торгов.

Цена бензина Аи-92 по итогам в среду упала на 2% до 61 968 рублей за тонну, Аи-95 – на 2,3% до 67 426 рублей после очередного рекорда в понедельник.

Вице-премьер РФ Александр Новак и Минэнерго РФ ранее заявили об необходимости составления списка экспортеров бензина из России для пресечения "серого" экспорта. Новак также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов. Касается это и биржевых торгов, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
26 июля 2023  20:21
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
199
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
26 июля 2023  11:29
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
254
26 июля 2023  11:12
Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой
197
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
393
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
541
Весь список