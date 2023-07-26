Цена бензина на бирже в РФ снижается второй день подряд

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Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТС) снизилась второй торговый день подряд после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака и Минэнерго, согласно данным торгов.

Цена бензина Аи-92 по итогам в среду упала на 2% до 61 968 рублей за тонну, Аи-95 – на 2,3% до 67 426 рублей после очередного рекорда в понедельник.

Вице-премьер РФ Александр Новак и Минэнерго РФ ранее заявили об необходимости составления списка экспортеров бензина из России для пресечения "серого" экспорта. Новак также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов. Касается это и биржевых торгов, пишет Смотрим.