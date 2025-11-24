ЦБ предложил ограничить скидки маркетплейсов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ предложил ограничить скидки маркетплейсов

24 ноября 2025 09:07
146
ЦБ предложил ограничить скидки маркетплейсов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

В письме глава ЦБ отмечает, что продажа продуктов дочерних банков влечет нечестные преимущества перед остальными участниками рынка. Также Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам менять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты, а контролировать соблюдение этого правила, по ее мнению, должна дополнительно и Федеральная антимонопольная служба.

В Минэкономразвития газете пояснили, что письмо прорабатывается. В министерстве уточнили, что в существующей редакции закона о платформенной экономике предусмотрена возможность устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах. В МЭР считают, что ограничения на скидки нужно оценивать комплексно, заранее понимая, как они повлияют на покупателей, продавцов и всю платформенную экономику.

"Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем", - заявил "Коммерсанту" главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Представитель одного из банков уточнил газете, что рынок тревожит быстрый рост банков Wildberries и Ozon, который, по его словам, возможен только за счет повышенных кредитных рисков, способных стать системной проблемой, пишет ТАСС.

18 ноября Набиуллина сообщила, скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. Сейчас это один из самых острых вопросов, которые обсуждаются банками и платформами. В этот же день глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов за счет своих скидок на 1,5 трлн рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
Весь список