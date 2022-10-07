Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»

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Сразу три самарские компании – ООО «ВЭЛТ», ООО «АвтоГазТранс», ООО «Услада» – вошли в число лучших экспортеров России. Федеральная конкурсная комиссия определила 19 победителей конкурса «Экспортер года», который проводит Российский экспортный центр. В состав комиссии входят представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ.

Перед тем, как производители представили свои достижения на уровне страны, аналогичные конкурсы проводились на уровне Самарской области и Приволжского федерального округа.

Для предприятий малого и среднего бизнеса, готовых к освоению внешних рынков, в регионе работает Центр поддержки экспорта, который предоставляет широкий спектр услуг и оказывает сопровождение предпринимателям до непосредственного заключения экспортного контракта. Поддержка бизнеса на всех этапах его деятельности – одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«По итогам прошлого года общий объем поддержанного экспорта составил 2,5 млрд рублей. За первое полугодие 2022 года он превысил 1,8 млрд рублей - это почти в 2,3 раза больше планового показателя, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Продукция самарских производителей интересна потребителям во многих странах, и наша задача здесь – направить, оказать необходимое содействие с выбором страны, помочь в поиске партнера, переводе документации и необходимых материалов на иностранный язык. Отрадно, что даже в непростых экономических условиях наши предприятия продолжают экспортировать и демонстрируют серьезные успехи, которые по достоинству оцениваются не только на уровне региона, но и всей страны в целом», - добавил министр.

Сразу несколько призовых мест среди субъектов малого и среднего предпринимательства получил производитель развивающих пазлов, декоративных объемных карт и головоломок ООО «ВЭЛТ». Компания заняла 2 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», 3 место в номинации «Прорыв года», а также 2 место в номинации «Ответственный экспортер ESG».

Ведущий завод-изготовитель углекислотного оборудования ООО «АвтоГазТранс» занял почетное 2 место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (МСП).Производитель вафель, печенья, зефира и другой кондитерской продукции ООО «Услада» стал лучшим и занял 1 место в номинации «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)».

Торжественное награждение победителей состоится 20 октября 2022 года в рамках форума «Сделано в России».

Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. По решению комиссии, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

– Участники и победители со всей страны доказывают своим примером, что ни о какой изоляции России на мировых рынках речи не идет, что продукция Made in Russia востребована и ее покупают по всему миру. И речь не только об энергоносителях, во всероссийском конкурсе «Экспортер года» участвуют только компании, которые работают в сфере несырьевого неэнергетического экспорта. Больше всего заявок подали экспортеры из промышленного сектора, на втором месте – экспортеры АПК, третье поделили между собой машиностроительные предприятия и компании, которые экспортируют услуги. Я уверена, что конкурс сейчас стал еще более важным и актуальным, - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина