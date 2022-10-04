Торговые центры запросили поддержку в связи с падением посещаемости

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Торговые центры обратились к региональным властям с просьбой поддержать сферу «в связи с глубокими изменениями» на рынке. Посещаемость ТЦ падает, покупатели переходят в онлайн-сегмент, а общая ситуация близка к периоду «пандемийных закрытий», говорится в заявлении организации

Российский совет торговых центров (РСТЦ) через своих представителей в регионах обратился к главам субъектов России с предложением конкретных мер поддержки отрасли. Об этом говорится в пресс-релизе организации (есть у Forbes).

«В связи с глубокими изменениями, происходящими в рамках рынка розничной торговли и услуг, торговые центры испытывают существенные проблемы. В частности, падает посещаемость (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а также до аномальной величины увеличивается вакантность торговых площадей, которая на сегодня может составить до 25-30% от суммы арендопригодных площадей», — приводятся в пресс-релизе слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Кроме того, как отмечает организация, продолжается переход покупателей в онлайн-сегмент. Ситуация в ТЦ близка к периоду «пандемийных закрытий» — эксперты оценивают потенциал падения арендного дохода ТЦ на 35-45% в сравнении с 2019 годом (без учета инфляции). «Падение поступлений от аренды может вновь привести к переходу порога безубыточности объектов торговой недвижимости», — говорится в сообщении.

30 сентября Минпромторг России выпустил циркуляр, в котором подтвердил снижение трафика в ТЦ и рекомендовал регионам следить за тем, чтобы снижение деловой активности в субъектах не стало критическим, а также предложил поддерживать торговлю в регионах.

РСТЦ, в свою очередь, предлагает конкретные меры поддержки:

Не начислять и не взимать налоги на недвижимое имущество организаций и земельный налог как минимум до сентября 2024 года.

В период моратория пересчитать кадастровую стоимость недвижимости и земельных участков в целях достижения соответствия кадастровой и реальной рыночной стоимости на текущий период.

Как минимум на 50% (в сравнении с установленными ранее на соответствующие периоды) снизить коэффициенты, используемые при расчете налогов на недвижимое имущество и земельного налога.

Ввести схему поквартального субсидирования потерь арендного дохода в форме грантов.

Зафиксировать и по возможности снизить стоимость коммунальных услуг, в том числе услуги по вывозу мусора. При невозможности такой меры — обеспечить субсидирование соответствующих расходов из бюджета региона в размере 100% повышения стоимости, основываясь на тарифах по состоянию на 1 октября 2022 года.

Разработать и внедрить как стандарт по региону систему полного субсидирования открытия магазина, ресторана или другого предприятия в ТЦ и практически начать использовать такую систему с 1 января 2023 года.

Компенсировать стоимость подготовки кадровой замены для сотрудников, временно отсутствующих на ключевых штатных позициях управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что посещаемость ТЦ Москвы упала до минимума за последние три года и в начале августа оказалась ниже на 9-39%. Посещаемость ТЦ начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды объявили об уходе с рынка.