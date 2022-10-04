Торговые центры запросили поддержку в связи с падением посещаемости

Торговые центры обратились к региональным властям с просьбой поддержать сферу «в связи с глубокими изменениями» на рынке. Посещаемость ТЦ падает, покупатели переходят в онлайн-сегмент, а общая ситуация близка к периоду «пандемийных закрытий», говорится в заявлении организации
Российский совет торговых центров (РСТЦ) через своих представителей в регионах обратился к главам субъектов России с предложением конкретных мер поддержки отрасли. Об этом говорится в пресс-релизе организации (есть у Forbes).
«В связи с глубокими изменениями, происходящими в рамках рынка розничной торговли и услуг, торговые центры испытывают существенные проблемы. В частности, падает посещаемость (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а также до аномальной величины увеличивается вакантность торговых площадей, которая на сегодня может составить до 25-30% от суммы арендопригодных площадей», — приводятся в пресс-релизе слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.
Кроме того, как отмечает организация, продолжается переход покупателей в онлайн-сегмент. Ситуация в ТЦ близка к периоду «пандемийных закрытий» — эксперты оценивают потенциал падения арендного дохода ТЦ на 35-45% в сравнении с 2019 годом (без учета инфляции). «Падение поступлений от аренды может вновь привести к переходу порога безубыточности объектов торговой недвижимости», — говорится в сообщении.
30 сентября Минпромторг России выпустил циркуляр, в котором подтвердил снижение трафика в ТЦ и рекомендовал регионам следить за тем, чтобы снижение деловой активности в субъектах не стало критическим, а также предложил поддерживать торговлю в регионах.
РСТЦ, в свою очередь, предлагает конкретные меры поддержки:
Ранее сообщалось, что посещаемость ТЦ Москвы упала до минимума за последние три года и в начале августа оказалась ниже на 9-39%. Посещаемость ТЦ начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды объявили об уходе с рынка.