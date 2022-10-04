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Торговые центры запросили поддержку в связи с падением посещаемости

4 октября 2022 12:18
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Торговые центры запросили поддержку в связи с падением посещаемости

Торговые центры обратились к региональным властям с просьбой поддержать сферу «в связи с глубокими изменениями» на рынке. Посещаемость ТЦ падает, покупатели переходят в онлайн-сегмент, а общая ситуация близка к периоду «пандемийных закрытий», говорится в заявлении организации

Российский совет торговых центров (РСТЦ) через своих представителей в регионах обратился к главам субъектов России с предложением конкретных мер поддержки отрасли. Об этом говорится в пресс-релизе организации (есть у Forbes).

«В связи с глубокими изменениями, происходящими в рамках рынка розничной торговли и услуг, торговые центры испытывают существенные проблемы. В частности, падает посещаемость (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а также до аномальной величины увеличивается вакантность торговых площадей, которая на сегодня может составить до 25-30% от суммы арендопригодных площадей», — приводятся в пресс-релизе слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Кроме того, как отмечает организация, продолжается переход покупателей в онлайн-сегмент. Ситуация в ТЦ близка к периоду «пандемийных закрытий» — эксперты оценивают потенциал падения арендного дохода ТЦ на 35-45% в сравнении с 2019 годом (без учета инфляции). «Падение поступлений от аренды может вновь привести к переходу порога безубыточности объектов торговой недвижимости», — говорится в сообщении.

 

 

30 сентября Минпромторг России выпустил циркуляр, в котором подтвердил снижение трафика в ТЦ и рекомендовал регионам следить за тем, чтобы снижение деловой активности в субъектах не стало критическим, а также предложил поддерживать торговлю в регионах.

РСТЦ, в свою очередь, предлагает конкретные меры поддержки:

  • Не начислять и не взимать налоги на недвижимое имущество организаций и земельный налог как минимум до сентября 2024 года.
  • В период моратория пересчитать кадастровую стоимость недвижимости и земельных участков в целях достижения соответствия кадастровой и реальной рыночной стоимости на текущий период.
  • Как минимум на 50% (в сравнении с установленными ранее на соответствующие периоды) снизить коэффициенты, используемые при расчете налогов на недвижимое имущество и земельного налога.
  • Ввести схему поквартального субсидирования потерь арендного дохода в форме грантов.
  • Зафиксировать и по возможности снизить стоимость коммунальных услуг, в том числе услуги по вывозу мусора. При невозможности такой меры — обеспечить субсидирование соответствующих расходов из бюджета региона в размере 100% повышения стоимости, основываясь на тарифах по состоянию на 1 октября 2022 года.
  • Разработать и внедрить как стандарт по региону систему полного субсидирования открытия магазина, ресторана или другого предприятия в ТЦ и практически начать использовать такую систему с 1 января 2023 года.
  • Компенсировать стоимость подготовки кадровой замены для сотрудников, временно отсутствующих на ключевых штатных позициях управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что посещаемость ТЦ Москвы упала до минимума за последние три года и в начале августа оказалась ниже на 9-39%. Посещаемость ТЦ начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды объявили об уходе с рынка.

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