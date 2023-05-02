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Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами

2 мая 2023 12:55
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Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами. Это следует из пояснительной записки законопроекта депутатов фракции «Единой России» в Госдуме и Минпромторга, которая имеется в распоряжении «Известий». Документом вносятся поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие «товары российского происхождения», а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — говорится в пояснительной записке.

Там уточняется, что уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке», а также ее долю в объеме товаров данного наименования.

«Это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. Порядок определения и изменения количества и (или) долей торговых наименований (артикулов) товаров российского происхождения будет определяться правительством», — отмечается в документе.

Также в нем объясняется, что для целей стимулирования производства изделий с высокой добавленной стоимостью сначала предлагается использовать предложенный механизм только по непродовольственной продукции. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, уточняется в документе. Контроль за выполнением этих требований авторы законопроекта предлагают возложить на Роспотребнадзор. При этом, согласно пояснительной записке, новые нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей (предельное значение дохода средних предприятий. — Ред.).

«Это обусловлено тем, что основным каналом сбыта для отечественных товаров сейчас является мелкая и средняя розница. В связи с этим установление специальных квот отечественного товара в таких объектах избыточно», — говорится в документе.

Кроме того, законопроект не затрагивает сети монобрендовых магазинов, так как они представляют собой специализированный формат торговли.

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