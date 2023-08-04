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Торговые сети и магазины обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

4 августа 2023 09:16
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Торговые сети и магазины обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.

«Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара — например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо 10 яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл», — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

«После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона», — отметил депутат.

Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству. Это повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения «цена – качество». Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем логично», — сказал депутат «Известиям».

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