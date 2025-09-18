Я нашел ошибку
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились

18 сентября 2025 13:40
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились

Подведены итоги торгов по продаже 100% доли в уставном капитале ООО "ЕвроБиоТех", реализующего проект проект строительства Сергиевской птицефабрики. Их признали не состоявшимися.

"Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие", — говорится в протоколе.

Строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Проект предусматривает строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы и комбикормовый завод с элеватором. Планировалось, что птицефабрика на старте будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. его производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год.

Объекты расположены в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. Оператором проекта является Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком — ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор. Однако найти тех, кто желал бы вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка, так и не удалось. В результате птицефабрику строили за бюджетные деньги, однако достроить ее так и не удалось. В 2017 г. проект был заморожен.

В январе 2025 г. стало известно о планах по продаже птицефабрики. Но торги объявили только в конце августа. Корпорация развития попросила за объект 3,6 млрд рублей. При этом на достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.

В презентации проекта чиновники указали, что Самарская область нуждается в строительстве птицекомплекса, который позволит полностью обеспечить потребность региона в собственном производстве мяса птицы. Сейчас единственным крупным поставщиком служит ООО "Тимашевская птицефабрика", производительностью 40 тыс. тонн/год в убойном весе, пишет Волга-Ньюс.

