Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились

98

Подведены итоги торгов по продаже 100% доли в уставном капитале ООО "ЕвроБиоТех", реализующего проект проект строительства Сергиевской птицефабрики. Их признали не состоявшимися.

"Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие", — говорится в протоколе.

Строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Проект предусматривает строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы и комбикормовый завод с элеватором. Планировалось, что птицефабрика на старте будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. его производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год.

Объекты расположены в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. Оператором проекта является Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком — ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор. Однако найти тех, кто желал бы вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка, так и не удалось. В результате птицефабрику строили за бюджетные деньги, однако достроить ее так и не удалось. В 2017 г. проект был заморожен.

В январе 2025 г. стало известно о планах по продаже птицефабрики. Но торги объявили только в конце августа. Корпорация развития попросила за объект 3,6 млрд рублей. При этом на достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.

В презентации проекта чиновники указали, что Самарская область нуждается в строительстве птицекомплекса, который позволит полностью обеспечить потребность региона в собственном производстве мяса птицы. Сейчас единственным крупным поставщиком служит ООО "Тимашевская птицефабрика", производительностью 40 тыс. тонн/год в убойном весе, пишет Волга-Ньюс.