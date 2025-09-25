Томаты подорожали в России за неделю на 10%

137

Недельная инфляция в России с 16 по 22 сентября составила 0,08% при 0,04% на прошлой неделе, следует из данных Росстата. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 7,99% при 8,02% на прошлой неделе.

За неделю подорожали томаты (+10,0%), бананы (+1,2%). Цены снизились на картофель и яблоки (-2,2%), капусту белокочанную и лук репчатый (-2,1%), морковь (-1,8%), свеклу столовую (-1,1%), отметили в отчете (.pdf) Минэкономики. Незначительно выросли цены на яйца (+1,5%), мясо кур (+0,6%), говядину, смеси для детского питания (+0,3%).

Из непродовольственных товаров подешевели шампуни (-0,7%), смартфоны (-0,5%), электропылесосы (-0,4%), телевизоры (-0,3%), спортивные костюмы детские (-0,2%). Выросли в цене мужские носки (+0,5%), женские колготки, детские джинсы и кроссовки, сигареты с фильтром (+0,2%), пишет Коммерсантъ