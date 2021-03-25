Тольяттинским безработными помогают стать поварами

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, важность обеспечения занятости населения и оказания помощи тем, кто по каким-либо причинам остался без работы. Одна из мер поддержки – предоставление возможности пройти профессиональное обучение.

Центры занятости населения региона ежегодно организуют профессиональное обучение и переподготовку безработных граждан. Более 4300 жителей области из числа безработных в прошлом году прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости. Из-за пандемии обучение было организовано с использованием дистанционных технологий и очно – малыми группами - с соблюдением всех профилактических мер.

В настоящее время в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Кулинар-Плюс» г.о. Тольятти проводится профессиональное обучение безработных граждан по специальности «повар-кондитер».

Директор ЧОУ ДПО «Кулинар-Плюс» Марина Кротова отмечает, что с центром занятости населения образовательное учреждение сотрудничает длительное время, более 25 лет. За это время много раз менялись программы обучения, а в прошлом году чаще использовался онлайн-формат для изучения теоретического материала, проводили индивидуальные занятия, занятия в малых группах.

«Профессиональное обучение включает в себя теоретическую и практическую часть, – рассказывает Марина Кротова, - затем обучающиеся проходят практику на базовых предприятиях, с которыми у учебного учреждения заключен договор. И здесь же наши ученики могут остаться работать в дальнейшем. Как показывает практика, из десяти прошедших обучение – восемь обязательно находят работу по новому профилю».

Нынешняя группа обучается чуть больше двух недель, всего обучение займет четыре месяца, из которых порядка 60% времени отводится на практику. К практике приступят в конце апреля, а затем на предприятиях и в учреждениях Тольятти появятся новые повара и кондитеры.