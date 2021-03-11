Тольятти - в лидерах по объему финансовой поддержки Корпорации МСП

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Тольятти стал одним из городов-лидеров страны по объему финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с поддержкой АО «Корпорация «МСП». Информация об итогах работы была озвучена в ходе очередного всероссийского мероприятия, организованного «Корпорацией «МСП», с участием МОНОГОРОДА.РФ, представителей регионов и моногородов страны.

Корпорация МСП предоставляет гарантии высокотехнологическим стартапам из приоритетных отраслей — с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. В некоторых отраслях покрытие достигает 100%.

За последние пять лет общая сумма поддержки крупнейшего моногорода РФ составила 2,3 млрд рублей – всего за этот период было осуществлено 196 сделок.

Среди них – заем в размере 600 млн рублей, который был одобрен заводу ЖБИ ФЛОРКОН на создание высокотехнологического производства строительных конструкций. Еще один инвестиционный проект, получивший поддержку Корпорации, - расширение производства самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин ООО «Билдинг Строй Гроуп».

Сумма займа, который компания в прошлом году получила от Фонда развития моногородов, составила 30 млн рублей.

Комфортные условия для развития предпринимательства и реализации инвестиционных проектов создаются в регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

«Формирование благоприятного делового климата в регионе – приоритет в работе областного правительства. Сегодня наши предприниматели могут рассчитывать на всестороннюю поддержку: образовательную, консультационную, имущественную, финансовую. Помимо этого, мы всегда готовы оказать им содействие в получении поддержки на уровне государства. Самарская область плотно сотрудничает с федеральными институтами развития, среди которых Корпорация МСП, Фонд развития моногородов. Это подтверждается высокими позициями региона в рейтингах этих институтов», - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Тольятти для удобства предпринимателей создано Агентство экономического развития, на базе которого действует центр «Мой бизнес». Здесь представителям малого и среднего бизнеса готовы помочь по любым вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

Город является одной из ключевых площадок региона по привлечению частных инвестиций. Здесь активно развивается Особая экономическая зона «Тольятти», где сегодня зарегистрировано 26 резидентов. Десять предприятий уже действуют, еще девять – находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ сегодня трудится около 1,5 тысяч человек. За 2020 год в развитие производств инвесторами вложено более 2,5 млрд рублей. Это на 87 % больше, чем в 2019 году.

Кроме того, в Тольятти действует режим территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня статус резидента тольяттинской ТОСЭР имеют 72 компании, готовые вложить более 43 млрд рублей и создать 10 тысяч новых рабочих мест.

Центром притяжения инновационных стартапов и высокотехнологичных предприятий малого бизнеса является технопарк «Жигулевская долина». Здесь действуют более 250 резидентов, которые создали уже почти 2 тысячи рабочих мест для жителей городского округа.