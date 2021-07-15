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Технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России 

15 июля 2021 14:33
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Глава АИРР Иван Федотов: «Рост числа резидентов «Жигулевской долины» говорит об исключительной востребованности технопарка».

Во вторник, 13 июля, технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) во главе с ее руководителем, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иваном Федотовым. Гости ознакомились с уникальными проектами резидентов, посетив экспозицию стартапов.

«Я не первый раз нахожусь в технопарке «Жигулевская долина» и с удовлетворением отмечаю, что количество резидентов растет. Это говорит об исключительной востребованности технопарка. Все проекты очень интересны, они рентабельны и окупаемы на рынке инноваций. Самое главное для резидентов технопарка – это суметь вырасти из статуса резидента. В технопарке «Жигулевская долина» можно наблюдать постоянное течение стартапов, часть из которых на определенном этапе выходит в свободное плавание на рынок и их место занимают новые, не менее интересные проекты, востребованные на отечественном рынке, что очень важно – для удовлетворения внутреннего спроса мы должны поддерживать собственные производства, в том числе и малый бизнес, особенно в инновационном секторе», – поделился впечатлениями Иван Федотов.

Важным направлением стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова является повышение инвестиционной привлекательности региона. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», — отмечал в своем Послании Глава региона.

Членам делегации представили проекты в области безопасности и экологии. Среди них был проект производства многоцелевого автоматизированного комплекса воздушной разведки и доставки средств спасения ООО «ИТ«Сокол»; разработка ООО «БИОТЕХКОМП» по созданию производства высокоэффективного удобрения из цианобактерий с поверхности загрязненных рек и озер; уникальные модули газового пожаротушения «ЗАРЯ» производства ООО «ИСП» и другие инновационные проекты.

«Мы гордимся каждым инновационным стартапом Самарской области и «выращиваем» высокотехнологичный бизнес при помощи всех региональных и федеральных инструментов: площадки технопарка «Жигулевская долина», который также является региональным оператором Фонда «Сколково» и представительством Фонда содействия инновациям. Совместно с РЖД мы проводим конкурсы грантов, победители которых получают возможность внедрить свою разработку на инфраструктуре компании. Стартапы на ранних стадиях отбирает и финансирует региональный Венчурный фонд. Подобные презентации помогают разработчикам заявить о себе, услышать мнение экспертов, найти инвесторов и выйти на новый уровень развития своего проекта», — считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Краткую экскурсию участникам встречи провел директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. Он рассказал о работе с резидентами и представил образцы их инновационной продукции.

«В Ассоциации инновационных регионов России работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры и т.д. Это почти половина всех объектов, функционирующих на территории Российской Федерации. Самарская область – один из немногих регионов страны, который входит в состав этой динамичной системы, меняющей амплитуду экономики России. Нам очень приятно, что руководство АИРР нашло время и возможность посетить наш технопарк и ознакомиться с инфраструктурой региональной экосистемы поддержки инноваций. То, что ответный визит коллег из АИРР состоялся так скоро после нашей встречи в Москве, показывает, что мы взяли достаточно высокий темп, и значит, в будущем нас ждут хорошие результаты», – резюмировал встречу Александр Сергиенко.

 

Фото:   СОВА

Теги: делегация АИРР жигулевская долина

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