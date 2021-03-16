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Технопарк «Жигулевская долина» пополнился новыми резидентами. Площадка развивается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявки 13-ти компаний были одобрены по итогам заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, которое состоялось в начале марта.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Сегодня в технопарке действует более 250 резидентов. Работу с инновационным предпринимательством, развитие площадки технопарка «Жигулевская долина» курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Технопарк «Жигулевская долина» динамично развивается и в последние годы стабильно входит в ТОП-5 самых эффективных технопарков страны. Резиденты площадки вносят свой вклад в диверсификацию экономики города – они уже трудоустроили почти 2 тысячи жителей Тольятти. Новые компании, получившие этот статус, планируют создать еще 423 рабочих места. Со своей стороны, мы готовы предоставить резидентам технопарка всю необходимую поддержку, на каждом этапе реализации их инновационных проектов», - отметил Дмитрий Богданов.

Новые проекты касаются разработки систем с применением искусственного интеллекта, создания инжиниринговых центров, разработки технологий в области фармацевтики, создания новых покрытий для детских и спортивных площадок, оборудования для осуществления весового контроля на дорогах федерального и местного значения и др.

По вопросам подачи заявки на получение статуса резидента можно обращаться по телефону: 8(8482) 93-00-93 с 9:00 до 18:00 в будние дни, передает пресс-служба парка.