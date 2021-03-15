Технопарк "Жигулевская Долина" будет сотрудничать с Испанией

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10 марта в рамках визита в Самарскую область технопарк «Жигулевская долина» посетил Почетный консул Королевства Испания в Приволжском федеральном округе господин Альберто Собрино Эспиноса.

Визит начался с экскурсии по технопарку в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Заместитель директора ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов представил перспективные разработки, выставленные на экспозиции продукции резидентов «Сделано в технопарке».

Деловую часть мероприятия открыла руководитель департамента экономического развития администрации г.о. Тольятти Елена Базаева. Она рассказала о преимуществах развития бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР).

Игорь Смирнов в ходе презентации технопарка особое внимание уделил льготам и разносторонним мерам поддержки, которыми пользуются резиденты «Жигулевской долины».

С краткими презентациями своих проектов выступили представители предпринимательского сообщества, в том числе ряд компаний-резидентов технопарка: ООО «ИСП», ООО «БИОТЕХКОМП», ООО «Альтернативные экологические проекты», ТД «Специалист», ООО «ВайтБэйтс», ИП Тарасов В.М., а также ряд других тольяттинских компаний.

В свою очередь, господин Альберто Собрино Эспиноса презентовал возможности, которые позволили бы самарским компаниям получить финансирование бизнес-проектов от испанского фонда из средств Правительства Испании.

Игорь Смирнов прокомментировал визит в технопарк Почетного консула Королевства Испания в ПФО:

— Мы уверены, что сегодняшний визит господина Почетного посла станет отправной точкой для дальнейшего сотрудничества нашего технопарка с предприятиями Испании.

Подобные бизнес-миссии на высоком уровне – демонстрация того, что даже в условиях серьезных ограничений из-за пандемии нужно готовить почву для дальнейшего взаимодействия, чтобы с открытием границ приступить к реализации совместных планов, – резюмировал Игорь Геннадьевич.

По итогам визита будут разработаны перспективные планы двустороннего экономического сотрудничества.