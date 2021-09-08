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Завод занимается изготовлением важнейшего узла трансмиссии автомобиля - карданного вала. И именно эта продукция получила наивысшую оценку всероссийской конкурсной комиссии.
Сызранский завод «Кардан» получил платиновый Знак качества в конкурсе «Всероссийская Марка. Знак качества XXI века»
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Сызранский завод «Кардан» получил платиновый Знак качества в конкурсе «Всероссийская Марка. Знак качества XXI века»

8 сентября 2021 18:26
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Завод занимается изготовлением важнейшего узла трансмиссии автомобиля - карданного вала. И именно эта продукция получила наивысшую оценку всероссийской конкурсной комиссии.

Сызранский завод «Кардан» завоевал платиновый Знак качества в конкурсе «Всероссийская Марка. Знак качества XXI века». Предприятие является поставщиком конвейеров ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ», ООО «УАЗ», АО «ВИС». Автосборочные заводы Казахстана, Эквадора, Египта и Уругвая также используют для сборки машин ВАЗ запчасти АО «КАРДАН». Завод занимается изготовлением важнейшего узла трансмиссии автомобиля - карданного вала. И именно эта продукция получила наивысшую оценку всероссийской конкурсной комиссии.

Теперь завод имеет право маркировать эту продукцию платиновым знаком качества. Кроме того, продукция завода имеет и региональный бренд – «Самарский продукт», созданный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поддержка местных производителей – часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Главы региона и при активном участии жителей региона. 

Завод «Кардан» является активным участником национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства заводу удалось оптимизировать рабочие процессы. Так, время изготовления карданных валов ШРУС сократилось на 20%, при этом выработка продукции на человека в смену существенно увеличилась.

«Сызранский завод «Кардан» - одно из крупнейших предприятий региона - воспользовался мерами поддержки. Готовы и впредь подключаться к решению важных для наших производителей вопросов, привлекать профильных специалистов, экспертов, обладающих знаниями, навыками, опытом», - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

 

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