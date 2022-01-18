Свыше 8 миллионов рублей оплатили должники за электроэнергию в поселке Зубчаниновка

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В декабре 2021 года АО «Самарагорэнергосбыт» провел рейд по введению ограничения электроснабжения в поселке Зубчаниновка, по итогам которого почти 400 частных домов временно остались без света. Причиной стали большие долги за электроэнергию жителей поселка.

В результате проведенной работы должники оплатили задолженность и тем самым вернули в энергосистему Самары более 8 миллионов рублей.

Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» вынужден использовать введение ограничения электроэнергии как одну из крайних мер в борьбе со злостными неплательщиками. Для потребителей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не могут в кратчайшие сроки оплатить свои долги, компания дает возможность оформить реструктуризацию задолженности. В частности, в декабре этой услугой воспользовались 74 жителя Зубчаниновки.

СамГЭС ежедневно проводит мероприятия по отключению должников во всех районах города и рекомендует потребителям, у которых есть задолженность, в кратчайшие сроки ее погасить. Тем более, что за возобновление электроснабжения придется заплатить дополнительно.