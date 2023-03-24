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Судно с первым крупногабаритным оборудованием для АЭС «Эль-Дабаа» отправилось в Египет

24 марта 2023 13:19
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Судно с первым крупногабаритным оборудованием для АЭС «Эль-Дабаа» отправилось в Египет

В начале марта судно с тремя главными составляющими устройства локализации расплава (УЛР, «ловушки расплава») производства АО «ТЯЖМАШ», специализирующимся на производстве данного типа оборудования, отправилось из порта Санкт-Петербурга на стройплощадку энергоблока № 1 египетской АЭС «Эль-Дабаа» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Отгруженное оборудование включает корпус, наполнитель и площадку обслуживания «ловушки расплава». Диаметр корпуса и его высота – более 6 метров, масса – 744 тонны.

«Отправка первой «ловушки расплава» для АЭС «Эль-Дабаа» – знаковое событие для всего нашего коллектива, – прокомментировал генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» Роман Ларионов. – Этот проект является одним из самых крупных и стратегически значимых в современной истории нашего предприятия. Работа ведется одновременно для четырех энергоблоков, оборудование – ответственное, требования к выполнению заказа – очень строгие. Но мы дорожим оказанным нам доверием как со стороны Госкорпорации «Росатом», так и со стороны египетского заказчика. И делаем все возможное, чтобы работать с высоким качеством и в соответствии с поставленными сроками».

«Крупнейший для России и Египта проект по сооружению первой в регионе АЭС осуществляется точно в соответствии с графиком. Уверен, что работа, которую нам предстоит осуществить в партнерстве с египетскими коллегами в ближайшие годы, еще больше сплотит наши коллективы и укрепит дружеские отношения между нашими странами», – отметил старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО «Атомстройэкспорт» Александр Корчагин.

Отметим, что в целях развития предприятия АО «ТЯЖМАШ» активно использует инструменты государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета.

В 2022 году заводу предоставлены льготные займы регионального фонда развития промышленности, созданного в 2020 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на сумму 130 млн. руб. За счет льготных средств предприятие приобретет оборудование, которое будет способствовать своевременному исполнению портфеля заказов, а также наращиванию производственных мощностей.

Также в 2022 году благодаря субсидии из областного бюджета на сумму 4,4 млн. руб., завод возместил часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

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