Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании

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Баржа "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking, передает РИА Новости.

На прошлой неделе издание Spiegel сообщило, что российский трубоукладчик приостановил работы из-за шторма и холодного фронта.

Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.

Работы продолжились через год: в декабре 2020-го "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.

С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Лельчук