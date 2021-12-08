Суд может решить судьбу крематория под Самарой 13 декабря

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Представители надзорного ведомства утверждают, что объекты захоронения проектируются с нарушением санитарных норм.

7 декабря требования прокуратуры Красноярского района об отмене решения муниципалитета рассматривались в Самарском областном суде. Представители прокуратуры пытались признать недействительным акт «О создании мест погребения» на территории сельского поселения Хорошенькое.

Прокурор аргументировал свои требования тем, что при проектировании на территории района нового кладбища и крематория не соблюдены санитарно-защитные нормы. «Из публичных источников — кадастровой карты видно, что на участке высокий уровень грунтовых вод и заболоченная местность. У сельского поселение нет своего водопровода, водоснабжение идёт от водонапорных башен, находящихся рядом с этой территорией. К тому же поблизости находится водоем.

Кладбище и крематории — объекты повышенной экологической опасности. Поэтому при планировании застройки должны соблюдаться санитарные нормы и правила, учитываться влияние на здоровье населения населенного пункта», — утверждал представитель ведомства.

В администрации сельского поселения возражают против этих доводов. Там уверяют, что речь пока идёт лишь о принятии правового акта, за которым могут последовать действия по строительству крематория.

«Каких-либо правовых распорядительных документов на размещение крематория и кладбища нет. Участок находится сейчас в аренде. Возможно, арендатор проводит какие-то подготовительные действия.

Однако, сформированные кадастровые участки поставлены на учёт под размещение мест захоронения. Решение о создании кладбища должны быть приняты раньше, чем внесены изменения в генеральный план.

Но инженерные изыскания проводить до внесения его в генплан нельзя», — пояснял на суде представитель муниципалитета. Также муниципальные чиновники подчеркивают, что расстояние от крематория до села Кривое Озеро превышает 800 метров, что соответствует санитарным нормам.

Позицию прокуратуры поддержала жительница Красноярского района госпожа Денисова, выступившая в разбирательстве заинтересованным лицом. По ее словам, с 2013 года участок под проектирование мест захоронений переведен из категории сельхозназначения в земли промышленности. Но до настоящего времени территория использовалась для сельского хозяйства – там выращивали подсолнечник.

«Администрация вводит людей в заблуждение, сообщая недостоверную информацию о назначении площадки», — резюмировала она. Жительница просила суд назначить экспертизу для проведения изыскательных работ, чтобы определить соблюдение санитарных норм при проектировании кладбища и крематория. Представители Хорошенького против этого возражали.

По итогам заседания судья Татьяна Родина объявила перерыв в заседании до 13 декабря, когда может быть вынесено решение о судьбе крематория.

Напомним, в прошлом году стало известно о планах региональных чиновников построить объект в границах сельского поселения Хорошенькое. 2 ноября 2020 года собрание представителей района поселения утвердило решение «О создании мест погребения» на территории населенного пункта.

В апреле 2021 года региональное министерство строительства согласовало генеральный план поселка, предусматривающий размещение кладбища и крематория. По заявлениям чиновников, площадка под эти объекты займет более 20 га и расположится к юго-востоку от села Кривое Озеро.

Жители Красноярского района инициативу о создании кладбища и крематория не поддержали, опасаясь, что эти объекты ухудшат экологию и могут привести к заражению почвы от захоронений.

Вскоре позицию жителей поддержала местная прокуратура, которая проверила процедуру принятия генплана поселения и обнаружила ряд нарушений. В частности, надзорное ведомство выявило, что публичные слушания по проекту генплана прошли при отсутствии участников — жителей района.

23 июня прокурор Красноярского района направил протест в адрес сельского поселения, требуя отменить решение о выборе земельного участка. Там указывалось, что процедура производилась без учета «гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм».

Кроме того, муниципалитет на момент принятия решения не получал положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы, что предусмотрено законодательством.

В сельском поселении с выводами прокуратуры не согласились и протест отклонили.

В связи с этим, прокуратура стала добиваться признания документа недействительным в судебном порядке, пишет Обозрение.

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