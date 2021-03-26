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Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в этом году, заявил журналистам в пятницу председатель совета директоров "Газпрома", председатель российского координационного комитета форума "Петербургский диалог" Виктор Зубков, передает ТАСС.

"Работа активная идет, там осталось совсем немного, - сказал он. - Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось". По его словам, работы выполнены на "90-92%".

Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt/ТАСС