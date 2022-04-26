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Строительные материалы и сантехника из-за роста стоимости стали приоритетами для кражи у дачных воров в России, в то время как в предыдущие годы их больше интересовали изделия из металла. Об этом рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха".

Предыдущие несколько лет воровали кастрюли, ведра, алюминиевые изделия, изделия из нержавейки и меди, когда на каждом углу активно работали пункты приема металлов, добавляют страховщики.

На кражи и противоправные действия третьих лиц пришлось 10% от общего количества страховых случаев, произошедших минувшей зимой: их число заметно выросло по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Тем не менее, чаще всего повреждения частных домов происходили из-за сильного снега или ветра. На втором месте – пожары, на третьем – повреждения водой.