Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота впервые в истории достигла 3,9 тысячи долларов за унцию. Это произошло на фоне приостановки работы правительства США.

Так, корректировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли на 0,72% и на пике достигли 3 901,2 долларов за унцию. Рекордный максимум цена на драгоценный метал достигает третью сессию подряд.

Поддержку корректировкам также оказали слабые данные по рынку труда, укрепившие ожидания снижения ставки ФРС, сообщило агентство Reuters.

В полночь на 1 октября (07:00 по московскому времени). Федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Демократическая и республиканская стороны не могут договориться о ряде статей расходов, включая здравоохранение, пишет Смотрим.