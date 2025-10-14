Я нашел ошибку
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Стоимость золота и серебра достигла исторических максимумов

14 октября 2025 09:27
Стоимость золота и серебра достигла исторических максимумов

Цена фьючерсов на золото и серебро с поставкой в декабре на бирже Comex превысила $4180 и $52 соответственно. Это следует из данных TradingView.

По состоянию на 7:57 мск стоимость золота достигала $4182,2 за унцию, стоимость серебра к 8:02 мск составила $52,36 за унцию.

Накануне стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $4100 за унцию. Рост связывали с приостановкой работы федерального правительства США впервые почти за семь лет из-за непринятого бюджета на новый финансовый год.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР. Это вызвало резкое падение котировок на криптовалюты. Почти сразу после объявления Трампа биткойн потерял в стоимости около $6000, опустившись до $111 615. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $113 504 на бирже Binance, пишут Ведомости. 

Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
