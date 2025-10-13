Я нашел ошибку
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Стоимость растворимого кофе в России превысила 4 тысячи рублей за 1 кг

13 октября 2025 09:51
163
Стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм.

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

В обзоре, ранее представленном Международной организацией по кофе, отмечается, что тенденция связана с неблагоприятным урожаем в Бразилии, которая является крупнейшим производителем, а также с введением американских пошлин на бразильский кофе.

Профильные эксперты добавили, что введенные США пошлины на бразильский кофе также усилили давление на рынок, что вынудило американских обжарщиков закупаться впрок. Европейские производители также наращивали запасы в преддверии новых правил регулирования ЕС о вырубке лесов.

По данным федеральной службы, в начале осени стоимость растворимого кофе достигла 4 006 рублей, тогда как в августе его цена составляла 3 988 рублей. Зерновой и молотый кофе также подорожали до почти 2 тысяч рублей за килограмм.

Рост цен также объясняется увеличением стоимости кофе в мире: за последний год арабика подорожала примерно в 1,5 раза, а более дешевый сорт робуста за последние три месяца продемонстрировал в 1,4 раза.

Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
94
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
170
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
944
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
555
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
624
