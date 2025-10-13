Стоимость растворимого кофе в России превысила 4 тысячи рублей за 1 кг

163

Стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм.

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

В обзоре, ранее представленном Международной организацией по кофе, отмечается, что тенденция связана с неблагоприятным урожаем в Бразилии, которая является крупнейшим производителем, а также с введением американских пошлин на бразильский кофе.

Профильные эксперты добавили, что введенные США пошлины на бразильский кофе также усилили давление на рынок, что вынудило американских обжарщиков закупаться впрок. Европейские производители также наращивали запасы в преддверии новых правил регулирования ЕС о вырубке лесов.

По данным федеральной службы, в начале осени стоимость растворимого кофе достигла 4 006 рублей, тогда как в августе его цена составляла 3 988 рублей. Зерновой и молотый кофе также подорожали до почти 2 тысяч рублей за килограмм.

Рост цен также объясняется увеличением стоимости кофе в мире: за последний год арабика подорожала примерно в 1,5 раза, а более дешевый сорт робуста за последние три месяца продемонстрировал в 1,4 раза.