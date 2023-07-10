Стоимость квадратного метра жилья на 3 квартал 2023 года в Самаре составит 36 674 рубля

48

Эту цену применят для расчета выплат молодым семьям.

В Самаре норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2023 года составит 36 674 рубля. Эту величину впоследствии применят для расчета социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений.

По Самарской области показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2023 года составляет 89 952 рубля.

Из бюджета Самары на 2023 года на поддержку данной категории граждан предусмотрено 83,7 млн рублей. На указанные выплаты претендуют 205 молодых семей, пишет СитиТраффик.