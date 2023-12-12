Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
Найти нелегальных мигрантов помогли рейды на самарской овощебазе
Найти нелегальных мигрантов помогли рейды на самарской овощебазе
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
Команда «Т Плюс» завоевала «серебро» в финале лиги Трудовой молодежи КВН
Команда «Т Плюс» завоевала «серебро» в финале лиги Трудовой молодежи КВН
Статус резидента «Жигулёвской долины» получат новые стартапы
Статус резидента «Жигулёвской долины» получат новые стартапы
В Самарской области задержали пособника браконьеров
В Самарской области задержали пособника браконьеров
В Тольятти похититель спортивной одежды попался на камеры
В Тольятти похититель спортивной одежды попался на камеры
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
-0.66
EUR 98.08
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Статус резидента «Жигулёвской долины» получат новые стартапы

12 декабря 2023 09:57
93
Статус резидента «Жигулёвской долины» получат новые стартапы

В технопарке «Жигулёвская долина» состоялось очередное заседание экспертного совета во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. По решению комиссии инновационная площадка региона пополнится девятью резидентами. Их проекты связаны с самыми разными отраслями: от разработки и внедрения роботизированных линий на промышленных предприятиях до создания и вывода на рынок микроволнового датчика для непрерывного измерения уровня и раздела фаз жидкостей.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

– «Жигулёвская долина» возглавила общероссийский рейтинг, став лучшим технопарком страны» сказал Дмитрий Богданов.  Резидентами «Жигулёвской долины» являются уже более 300 стартапов и региональных компаний, которые создали свыше двух тысяч рабочих мест. Мы рады, что в Самарской области активно развивается инновационный и технологический бизнес. И готовы оказывать таким предприятиям всю необходимую поддержку.

В статусе резидента «Жигулёвской долины» технологические стартапы получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятий в одном из лучших конгресс-центров региона. Проектные менеджеры курируют каждую компанию и помогают подбирать оптимальные меры содействия. Информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, помощь при оформлении объектов интеллектуальной собственности, консультационные услуги – вот лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

«Жигулёвская долина» – лидер национального рейтинга технопарков 2023 года, лучший региональный оператор фонда «Сколково» по итогам 2022 года.  Технопарк является региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В «Жигулёвской долине» работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.

«Технопарк «Жигулёвская долина» – это экосистема, где можно получить широкий спектр мер поддержки и полезные связи, – отметил Владимир Читаевдиректор ООО «Инстал Сервис», проект «Управляемые климатические коммутационные шкафы для инфраструктуры Умного города». – Наша компания на рынке системы безопасности уже давно. Накопив большой опыт и знания в отрасли, мы решили перейти на новый уровень и открыть целое производство. Мы планируем выпускать линейку систем интеллектуального видеонаблюдения, создать и зарегистрировать собственный бренд».

«Жигулёвская долина» является крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий в России. Здесь развивают свои проекты более 300 резидентов.

Полный список одобренных проектов размещён по ссылке. Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулёвской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
52
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
91
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
500
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
436
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
386
Весь список