Статус резидента «Жигулевской долины» получат 19 новых проектов в сфере высоких технологий

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Экспертный совет технопарков на территории Самарской области во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым одобрили 19 новых проектов в сфере высоких технологий. Теперь каждому из них будет присвоен статус резидента «Жигулевской долины».

В технопарке будут реализованы следующие проекты: Smart-тренажера для водных видов спорта, программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта. Кроме того, резиденты технопарка планируют создать инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM технологий, создать новые технологии для «умных» домов, расширить производство индивидуальных дентальных имплантатов зубов, создать программно-аппаратный комплекс для мелиорации. Также инноваторы планируют открыть два инжиниринговых центра - по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов и по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов.

Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций.

«Технопарк «Жигулевская долина» - наша флагманская площадка по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Команда нашего министерства и управляющая компания технопарка делают все, чтобы наши инноваторы работали в комфортных условиях и имели все возможности для реализации своих проектов и вывода продукции на рынок», - рассказал Дмитрий Богданов.

«Жигулевская долина» продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, – это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели – стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом», - отметил директор ГАУ «ЦИК «СО» - управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.