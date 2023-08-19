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Стало известно о предстоящей индексации пенсии некоторым россиянам

19 августа 2023 13:12
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Стало известно о предстоящей индексации пенсии некоторым россиянам

С 1 сентября индексацию пенсий получат россияне, которые завершили официальную трудовую деятельность в августе. Об этом сообщила «Прайм» профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова.

Она пояснила, что повышенная пенсия может прийти на третий или четвертый месяц. Также это коснется еще двух категорий граждан.

Доплату получат пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. Им в два раза увеличат фиксированную часть пенсии, до 15 134,6 рублей. Заявление на индексацию им подавать не надо.

Прибавку получат граждане с повышенной группой инвалидности, установленной с 1 августа.

Финогенова также порекомендовала уточнять в МФЦ, положены ли доплаты к пенсии на региональном уровне, пишет Лента.

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