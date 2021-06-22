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Средняя зарплата в Самарской области выросла до 38698 рублей

22 июня 2021 10:41
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Средняя зарплата в Самарской области выросла до 38698 рублей

Самарастат опубликовал последние данные о финансовом благополучии граждан. Так общая сумма доходов, полученных жителями губернии в 1 квартале, составила 255 млрд рублей. Расходов - на 9 миллиардов больше. При этом и доходы, и расходы граждан в первые три месяца года сократились. Доходы – на 3,7%, расходы – на 2,4%.

Деньги жители Самарской области в основном получали в качестве зарплат, социальных выплат и от продажи собственности. А тратили - на покупку товаров и услуг. Из общей суммы расходов на это ушло 228,3 млрд рублей (89,5%).

Средняя зарплата, по данным Самарастата, в области в январе-марте выросла до 38 698 рублей. Годом ранее она составляла 36 266 рублей. Но в реальном выражении зарплата сократилась на 0,5%.

Стоит отметить, что жители Самарской области, как и в прошлом году, стали чаще отказываться от услуг банков и копить наличные. Количество открываемых банковсих депозитов уменьшилось на 1%. В прошлом году доли сбережений в «наличке» и в банковских вкладах выросли на 3,5%, при этом во втором квартале, когда в России была введена повсеместная изоляция, наличные сбережения у граждан выросли на 7,7%, пишет ГТРК Самара.

Теги: Акценты зарплата статистика

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