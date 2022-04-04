Средняя зарплата самарцев за год выросла почти на 4,5 тыс рублей

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Среднемесячная заработная плата работников организаций Самарской области за январь 2022 года составила 42 013 руб, по сравнению с январем 2021 года она выросла почти на 4 500 тыс руб. Данные опубликовали на официальном сайте Самарастат.

Заработная плата в январе 2022 года на 10,4% больше, чем средняя зарплата в январе 2021 года, которая составляла 37 494 руб. Однако средняя зарплата за декабрь 2021 года составляла почти 58 тыс руб.

Всего среднемесячная зарплата самарцев в 2021 году составила 42 886 рублей, что превышает среднюю зарплату 2020 года на 10,5%. Тогда самой высокооплачиваемой была финансовая и страховая деятельность. Её представители могли получать в среднем 73 298 руб.

Согласно данным больше всего зарабатывают специалисты, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Их месячный доход в среднем составляет 67 тыс руб.

Меньше всего в области оплачивают труд учителей и работников коммунальных служб — они в среднем зарабатывают 34 тыс руб., пишет Обозрение.