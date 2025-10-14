Средняя зарплата осужденных выросла до 33 тысяч рублей

147

С 2019 года средняя зарплата привлеченных к труду осужденных выросла на 125%. То есть до 33 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Елену Дыбову.

В 2019 году средняя зарплата заключенных составляла около 14,7 тысяч рублей.

"Растет средняя заработная плата осужденных – на 125% с 2019 года в среднем по стране, до 33 тысяч рублей, повышается производительность их труда – на 84% с 2019 года", – отмечается в сообщении.

По словам Дыбовой, есть некоторые системные проблемы. Например, бизнес сталкивается с недостаточной квалификацией осужденных и постоянной текучкой.