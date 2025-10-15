Я нашел ошибку
Главные новости:
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Средняя сумма налички в кошельке самарцев составляет 4300 рублей

15 октября 2025 11:18
151
Средняя сумма налички в кошельке самарцев составляет 4300 рублей

Сегодня мы изучаем финансовые привычки экономически активного населения, в частности, отношение к наличным деньгам. В опросе SuperJob приняли участие 11600 граждан из всех округов страны.
В среднем, самарцы носят с собой в кошельке 4300 рублей. Только 18% горожан обходятся без наличных денег.

Средняя сумма налички, которую экономически активные россияне предпочитают иметь при себе, составляет 3500 рублей. 24% утверждают, что не носят с собой ни монет, ни купюр.

Наличных денег в кошельках мужчин обычно больше: 3800 рублей против 3200 у женщин.

Средняя сумма налички увеличивается с возрастом: 2300 рублей — у молодежи и 5000 — у россиян старше 45 лет. Россияне до 35 лет чаще обходятся без наличных денег (28%), в то время как среди респондентов 45+ таких лишь 21%.

Денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше: 3900 рублей против 3400 рублей у тех, кто имеет высшее образование. Но россияне со средним профессиональным образованием чуть чаще вообще отказываются от ношения налички, чем обладатели высшего образования (28 и 25% соответственно).

Ожидаемо, что средняя сумма в карманах значительно различается у граждан с разным уровнем дохода: 2500 рублей — у зарабатывающих ниже среднего и 5200 рублей — у респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей. Среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц только 14% не носят налички, тогда как среди получающих от 100 тысяч таких уже 25%.

Средняя сумма наличных денег в карманах жителей мегаполисов заметно различается: самая высокая — в Казани (4600 рублей), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 4500 рублей), а самая низкая — в Волгограде (3000 рублей) и Нижнем Новгороде (3200 рублей). Москвичи носят с собой около 3800 рублей, петербуржцы — 3600. Доля людей, не носящих наличные деньги, варьируется от 14% в Нижнем Новгороде и 17% в Волгограде до 24% в Омске и Краснодаре, 27% в Москве и Санкт-Петербурге.

По сравнению с прошлым годом кошелек среднестатистического россиянина заметно похудел физически: в 2024 с собой носили 4900 рублей, сейчас — 3500 (минус 29%). Судя по комментариям россиян, тому есть несколько причин: привлекательные ставки по накопительным счетам в банках («Сейчас есть довольны выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»); привычка к пластиковым картам («Приучили к картам»); расширение платежной инфраструктуры и развитие технологий оплаты («Предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «Даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 389
  • Время проведения: 9 сентября — 13 октября 2025 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки:
  • — 1600 респондентов в общем опросе;
  • — 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников (по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников)
Теги: Опрос

