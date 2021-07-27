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Средняя предлагаемая заработная плата в Самарской области с начала лета составила 39,7 тысячи рублей

27 июля 2021 09:15
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Средняя предлагаемая заработная плата в Самарской области с начала лета составила 39,7 тысячи рублей

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала зарплаты, указанные в вакансиях и резюме, открытых в Самарской области с начала лета 2021 года.

Средняя предлагаемая заработная плата в Самарской области с начала лета составила 39,7 тысячи рублей. Для сравнения: по России в целом работодатели предлагают 48,9 тысяч рублей.

Среди соискателей наиболее высокими ожиданиями по зарплате отличились представители добывающей сферы – 49,6 тысяч рублей и строительной сферы – 46,6 тысяч рублей. Наиболее скромные ожидания – у начинающих специалистов (29,5 тыс.руб.), административного персонала (32,9 тыс.руб.) и у представителей индустрии красоты и фитнеса (32,9 тыс. руб.).

Самую высокую зарплату предлагают в сферах «Добыча сырья» (54,9 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (48,7 тысячи рублей) и автомобильном бизнесе (46,2 тысячи рублей). Самое низкое предложение зафиксировано в научно-образовательной сфере (35 тысяч рублей) и в индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) - 35,4 тысячи рублей.

Теги: вакансии зарплата

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