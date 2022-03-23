Спрос в ритейле восстанавливается после заявлений сетей об уходе из России

131

HR-активность работодателей на рынке труда за неделю незначительно скорректировалась (минус 3 процентных пункта): индекс рынка труда SuperJob находится на отметке в 1,04 пункта, что на 4% превышает средние показатели аналогичных периодов 2017—2019 гг. В среднем число вакансий с начала спецоперации снизилось на 11 процентных пунктов.



Динамика количества вакансий в различных сегментах рынка труда — наиболее интересные тренды прошедшей недели:

• Сельское хозяйство +25%;

• Добыча сырья +10%;

• Промышленность, производство +2%;

• Ритейл +2%;

• Туризм, гостиницы, общественное питание 0%;

• Наука, образование, повышение квалификации 0%;

• Закупки, снабжение 0%;

• IT, Интернет, связь, телеком -4%;

• Строительство, проектирование, недвижимость -5%;

• Медицина, фармацевтика, ветеринария -9%;

• Бухгалтерия, финансы, аудит -10%;

• Маркетинг, реклама, PR -10%;

• Спорт, фитнес, салоны красоты, SPA -14%;

• Консалтинг, стратегическое развитие -14%;

• Кадры, рекрутинг -39%.



В сельском хозяйстве вакансий за неделю стало больше на четверть, и это отличный показатель, соответствующий сезонным трендам, которые мы наблюдали на рынке труда до ковида. Активны аграрии и животноводы: набирают рабочий персонал, агрономов, ветеринаров, ИТР и специалистов по ремонту и обслуживанию техники.



Добывающая отрасль ускоряет подбор сотрудников на вахту. До ковида количество вакансий росло более быстрыми темпами, однако в сложившихся реалиях прирост в 10% за неделю — хороший результат.



В промышленности вакансий стало больше на 2%, и это при том, что и на прошлой неделе производственная отрасль демонстрировала положительную динамику.



Небольшой рост спроса наблюдается в ритейле (+2%). Рынок отыгрывает падение после громких заявлений крупных сетей об уходе из России.



Сфера науки и образования удерживает спрос на персонал на уровне прошлой недели. Не изменилось количество вакансий в сегменте туризма, гостиниц и общественного питания — компании готовятся к летнему сезону. Число вакансий в сфере снабжения в течение недели стабильно — и это хороший знак: бизнес не сворачивает обороты.



В сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций количество вакансий чуть снизилось (на 4%).



Строительная отрасль сократила число вакансий на 5%, но их все еще больше, чем до начала спецоперации, — сказывается сезонный фактор.



В сфере медицины и фармацевтики вакансий стало меньше на 9%.



В сфере бухучета и аудита, а также маркетинга, рекламы и PR — на 10%, в основном за счет уменьшения спроса на соискателей начального уровня: в нестабильные времена бизнесу нужны профессионалы с солидным опытом работы.



На 14% сократился спрос на персонал в сегменте фитнес-индустрии и салонов красоты.



Сфера консалтинга продолжила сокращать подбор после значительного снижения числа вакансий на прошлой неделе (минус 14%).



Кадровая сфера также взялась за оптимизацию (минус 39%): профессионалы с опытом антикризисного управления и HR-специалисты со стажем по-прежнему высоко востребованы, а вот от помощи ассистентов и удаленных рекрутеров компании решили отказаться — вакансий для соискателей без опыта стало меньше.