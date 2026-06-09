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Спрос россиян на голубику вырос в 2,5 раза в мае 2026 года

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Спрос россиян на голубику вырос в 2,5 раза в мае 2026 года

Спрос россиян на голубику вырос в 2,5 раза в мае 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ретейлера "Самокат", которые есть у ТАСС.

"В преддверии летнего сезона голубика стала самой востребованной ягодой: спрос на нее увеличился в 2,5 раза с 1 по 24 мая 2026 года по сравнению с прошлым годом", - сказано в тексте.

По данным аналитиков, в этом году категория свежих ягод и экзотических плодов прибавила 19% год к году. Заметный рост также зафиксирован у ежевики - более чем в 2,3 раза, и у малины - на 71%. Популярность сохраняют и замороженные ягоды: например, спрос на замороженную клубнику увеличился на 22%.

В сегменте свежих фруктов наиболее выраженная динамика отмечается у ананасов - их стали заказывать более чем в 2 раза чаще по сравнению с 2025 годом. Также увеличился спрос на гранаты - на 82%, персики с нектаринами - на 30%, и киви - на 12%. Кроме того, в этом году в "Самокате" фиксируют более ранний рост интереса к бахчевым культурам. Так, заказы арбузов уже в конце мая выросли на 83% по сравнению с прошлым годом, дынь - на 54%.

Онлайн-ретейлер также выделяет сегмент экзотических фруктов, который демонстрирует устойчивый рост по ряду позиций. Например, спрос на лонган увеличился более чем в 4 раза, на маракуйю - более чем в 2 раза. Существенную динамику также показывают джекфрут и гранадилла: их заказы выросли более чем в 9 и 6 раз соответственно, говорится в исследовании.

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