спрос на сотрудников ресторанного бизнеса увеличился в 1,7 раза

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В последнее время ресторанный бизнес испытывает дисбаланс спроса на сотрудников и заинтересованности со стороны соискателей. Высокая потребность в кадрах выражается в общем приросте числа вакансий в сфере общественного питания. По данным Авито Работы, в начале осени 2023 количество вакансий выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Средние зарплатные предложения демонстрируют умеренный рост — на 16%. Если осенью прошлого года работодатели были готовы платить 30 951 рубль ежемесячно, то в нынешнем — 35 781 рубль. Важно отметить, что уровень предлагаемых зарплат подсчитан с учетом вакансий с посменной и частичной занятостью, а также предложений о работе для начинающих кандидатов без опыта. У многих сотрудников ресторанного бизнеса доход зависит не только от фиксированного оклада, но и дополнительных чаевых»‎, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Самыми востребованными сотрудниками в ресторанной сфере в текущем году оказались кухонные работники и администраторы ресторана, для которых предложений о работе стало в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Средние заработные платы выросли на 23% и 17% соответственно.