Спрос на наличные в России в мае обновил рекорд 30-летней давности

В мае 2026 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381,2 млрд рублей. Об этом стало известно из опубликованных 8 июня данных Центробанка РФ.

Этот показатель стал максимальным для мая за весь период раскрытия подобной статистики начиная с 1995 года. Высокий спрос экономических агентов на наличность фиксируется третий месяц подряд. По информации регулятора, в марте показатель составил 301,1 млрд рублей, а в апреле — 678,7 млрд рублей.



Всего с начала года объем наличных денег в обращении подскочил на 1,09 трлн рублей. Более существенный рост за аналогичный период (с января по май) наблюдался только в пандемийном 2020 году. Тогда этот показатель достиг отметки 1,39 трлн рублей, пишут "Известия".