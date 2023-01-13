Специалисты ООО «Агростар» провели первую копку картофеля сортов «джулия» и «альва»

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Специалисты ООО «Агростар» Похвистневского района провели первую копку картофеля сортов «джулия» и «альва», высаженных в лаборатории сельхозпредприятия в октябре прошлого года.

Такая копка необходима для того, чтобы детально, с каждого куста, оценить урожай новых видов картофеля. После этого начнется широкомасштабный сбор урожая. Все работы выполняются в рамках комплексного научно-технического проекта «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области». В минувшем декабре «джулия», два года назад разработанная селекционерами «Агростара» и учеными региональных вузов, была внесена в Госсортреестр.



В свою очередь ее младшая сестра «альва», рассказал генеральный директор ООО «Агростар» Александр Шахвалов, успешно прошла предрегистрационные испытания и доросла до испытаний государственных. После них ее тоже включат в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Средневолжском регионе.



Новые виды картофеля, прежде чем дойти до стола потребителей, пройдут апробацию на полях российских регионов. «Джулию» уже, помимо нашей губернии, тестируют аграрии Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Этот высокоустойчивый к бактериальным и вирусным болезням сорт, по словам агронома Артура Гришачева, отлично адаптирован к волжским и уральским климатическим условиям. Быстро созревает, в год абсолютно реально снимать по три урожая.



А теперь хозяйкам на заметку: «джулия» идеальна для приготовления пюре. Ее желтая мякоть придает готовому блюду эффектный внешний вид, а вкусовые качества оценит любой гурман. Еще она долго хранится. Ее урожайность составляет от 50 до 60 тонн с гектара, одна сотка легко может дать по 500–600 килограммов, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства СО