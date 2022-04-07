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Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров

7 апреля 2022 13:47
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Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров

До 20 апреля 2022 года специалисты предприятий Самарской области могут зарегистрироваться на сайте проекта. Участие предполагает прохождение курса профессиональной подготовки руководителей нового типа, способных эффективно работать в рыночных условиях. Актуальные знания можно получить в области экономики, управления и развития организации.

С 1997 года, в рамках реализации Президентской программы, в Самарской области было подготовлено свыше 3000 менеджеров и руководителей региональных предприятий. Прежде всего, проект направлен на актуализацию профессиональных знаний, обучению современным инструментам и методикам бизнес-процессов. Статистика показывает, что специалисты прошедшие переподготовку по Президентской программе, стали лучше понимать производственную ситуацию, быстрее продвигаться по карьерной лестнице и чаще претендовать на повышение заработной платы. Выпускники программы входят в управленческую элиту российской экономики. Около 69% управленцев прошли стажировку на профильных российских и зарубежных предприятиях.

Участие выгодно не только специалистам, но и предприятиям. Свыше 80% выпускников разработали и реализовали инновационные проекты развития своих организаций. Это позволило компаниям увеличить показатель оптимизации процессов на 88,6% выше, чем у конкурентов.

Обучение в рамках Президентской программы на территории Самарской области проводят Международной институт рынка (МИР), Тольяттинская академия управления (ТАУ) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ).

Стоимость обучения в размере 66% компенсируется из федерального и регионального бюджетов, остальные 34% оплачиваются организацией или участником лично.

Все возникающие вопросы можно задать в Telegram: https://t.me/prezident_programm


 

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