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Союзмолоко: цены на масло не обгонят темпы инфляции

6 ноября 2024 12:02
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Союзмолоко: цены на масло не обгонят темпы инфляции

Увеличение цен на сливочное масло в России не превысит темпы инфляции. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Бело. По его словам, несмотря на рост себестоимости и других экономических факторов, цены на масло останутся стабильными.

«Скорее всего, основные показатели себестоимости [масла] будут продолжать расти. Минэкономразвития прогнозирует, что заработные платы будут продолжать расти в следующем году, будет увеличиваться стоимость логистики, электроэнергии, потому что ставки для бизнеса ежегодно индексируются. <...> Но я уверен, что в ближайшей перспективе стоимость масла вряд ли будет увеличиваться более высокими темпами, чем общий уровень инфляции», — заявил Белов ТАСС во время VII Новосибирского агропродовольственного форума. Он подчеркнул, что наблюдается тенденция к восстановлению в производстве сырого молока.

Кроме того, Белов подчеркнул, что производство сливочного масла в России остается на уровне предыдущего года, но при этом отмечается рост производства сливок. В текущем году ожидается производство более 350 тысяч тонн сливочного масла. Также сообщается об увеличении импорта этого продукта на 15-20% к концу года, основным поставщиком остается Белоруссия, а также добавились новые страны-поставщики, пишет Ура.ру.

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