Союз потребителей России предлагает унифицировать магазинные ценники

В Союзе потребителей Российской Федерации (СПРФ) заявили, что из-за недобросовестных ценовых стратегий розничных сетей россияне ежегодно лишаются около 1 трлн рублей. В организации отмечают значительный рост жалоб на магазинное оформление ценников на продукты питания.

Об этом говорится в письме, которое союз направил председателю правительства России Михаилу Мишустину, пишет газета «Известия».

Среди основных уловок — так называемая шринкфляция (сокращение веса или объёма продукта при сохранении цены). Покупателей также вводят в заблуждение, указывая цену за 100 г и визуально выделяя акционные цены, маскирующие реальную стоимость.

Для защиты прав граждан СПРФ предлагает законодательно установить единые стандарты оформления ценников. В частности, обязать ретейлеров указывать стоимость за 1 кг или за 1 л, а также унифицировать шрифт и цвет всей информации, пишет РТ.