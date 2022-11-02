Сотрудники российских компаний стали зарабатывать больше, чем получали раньше в зарубежных

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Зарплата – первое, на что каждый человек обращает внимание при поиске работы и трудоустройстве.

Еще недавно высокое вознаграждение за работу предлагали большинство зарубежных компаний, которые успешно развивались в России. Точку в их развитии здесь поставили антироссийские санкции, которые продолжают вводить ряд недружественных государств.

По словам экспертов, большинство зарубежных компаний уходят из России с большой неохотой, так как имеют нужные ресурсы и большой рынок сбыта.

Теперь им придется терять прибыль и искать новых потребителей.

А вот российские компании, наоборот, оказались в выигрыше. Профессионалы из числа россиян, которые раньше работали на конкурентов, теперь работают на отечественного производителя.

При этом, по данным специалистов, ничуть не жалеют, выбрав российского работодателя. Работа в наших компаниях надежна и высокооплачиваема.

Аналитики сервиса Зарплата.ру выяснили, что 78% сотрудников зарубежных компаний, которым пришлось уволиться, уже нашли новую работу. При этом 51% опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя.

Работники, трудившиеся в иностранных компаниях, крайне востребованы на рынке труда и довольно легко устраиваются на новые места работы.

Об этом говорит статистика. На сегодняшний день безработица в России достигла исторического минимума и составляет 3,8%, а спрос на сотрудников остается довольно высоким.

«Необходимо отметить, что в Самарской области уровень безработицы ниже, чем в среднем по России, - говорит председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. - Во многом это заслуга системной работы Губернатора и Правительства региона в двух направлениях. В первую очередь, это создание комфортных условий для бизнеса и привлечение инвестиций в регион, тем самым создание новых рабочих мест».

На сегодняшний день в службе занятости региона зарегистрировано около 11 тысяч безработных. Это на 3 тысячи человек меньше, чем на начало года.

«Уровень регистрируемой безработицы сохраняется равным 0,7%. А на начало текущего года был 0,8%, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. - Мы оцениваем такую ситуацию на регистрируемом рынке труда как стабильную и контролируемую».

По словам Ирины Никишиной, сейчас для граждан, желающих устроиться на работу много возможностей.

Количество открытых вакансий – более 42 тысяч. Это почти в 4 раза превышает число соискателей.